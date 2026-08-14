Ora è anche ufficiale: Bettella nuovo giocatore della Juve Stabia

14/08/2026 | 18:12:35

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, la Juve Stabia ha annunciato l’arrivo di Bettella: “La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con il Delfino Pescara 1936 per l’acquisizione a titolo definitivo del difensore Davide Bettella, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028.

Nato a Padova il 7 aprile 2000, Bettella cresce nei settori giovanili di Inter e Atalanta. Esordisce tra i professionisti nella stagione 2018/19, quando, nel mercato invernale, passa al Pescara. In Abruzzo rimane per 18 mesi, collezionando 34 presenze, impreziosite da 2 reti e 2 assist.

Nella stagione 2020/21 si trasferisce al Monza, dove rimane per due stagioni, totalizzando 28 presenze e 2 gol. Successivamente approda al Palermo, con cui scende in campo 19 volte. Nella stagione 2023/24 torna al Monza, dove fa il suo esordio in Serie A. L’annata successiva veste invece la maglia del Frosinone, disputando 18 partite.

Nella stagione 2025/26 inizia la sua avventura al Catanzaro, con cui trova continuità e colleziona 13 presenze, prima di fare ritorno al Pescara nella seconda parte di stagione, chiudendo l’annata con 16 presenze complessive con il club abruzzese.

Arrivato a Castellammare, le prime parole di Davide dopo la firma del contratto: “Sono molto felice di essere arrivato a Castellammare, ho un legame con la città nato dall’amicizia con Salvatore Esposito. Da avversario ho sempre apprezzato il tifo caloroso dei tifosi gialloblù, li aspetto allo stadio per averli dalla mia parte per combattere insieme, darò tutto per questi colori.”

Il calciatore ha scelto il numero 87”.

foto sito juve stabia