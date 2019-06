Ora è anche ufficiale: Benzar è un nuovo giocatore del Lecce

Il 25 giugno vi avevamo raccontato in esclusiva dell’interesse del Lecce per Romario Sandu Benzar, terzino romeno classe 1997. Una trattativa decollata e conclusa nel giro di pochi giorni, e adesso è arrivata anche l’ufficialità da parte della società salentina. “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romario Sandu Benzar, proveniente dal F.C. Steaua Bucarest. Il difensore romeno classe ’92 si è legato al club giallorosso con un vincolo di tre anni. Campione di Romania con il F.C. Viitorul nel 2017 vanta 15 presenze con la nazionale maggiore della Romania dopo tutta la trafila nelle giovanili della “tricolorii”. Ha all’attivo anche 11 presenze in Europa League e 2 nella fase qualificazione della Champions League”.

Foto Sito Ufficiale Lecce