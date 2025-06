Ora è anche ufficiale: Baturina è un nuovo calciatore del Como

16/06/2025 | 13:11:09

Come anticipato il 7 giugno, il centrocampista croato classe 2003, Martin Baturina, è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. Il croato ha firmato un contratto che lo legherà ai lariani fino al 2030. La trattativa è andata in porto senza nessun intoppo di sorta, con la volontà del calciatore che si è rivelata decisiva per la buona riuscita dell’operazione. Di seguito il comunicato del club: “Il Como 1907 è lieto di annunciare la firma di un contratto preliminare con il calciatore croato Martin Baturina, che diventerà ufficialmente un giocatore lariano il 1° luglio 2025. Alle 8 presenze e 3 goal nelle competizioni Uefa , durante la stagione 2024/25 il calciatore aggiunge 4 goal e 8 assist nel campionato croato, confermando la sua importanza a centrocampo. Foto: instagram personale