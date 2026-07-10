Ora è anche ufficiale: Battistini nuovo giocatore della Reggiana

10/07/2026 | 15:12:53

Come vi abbiamo raccontato in esclusiva, Matteo Battistini è un nuovo giocatore della Reggiana: “Matteo Battistini è un nuovo calciatore della Reggiana e firma in granata un contratto di durata biennale. Difensore centrale di piede destro, classe ’94, vanta oltre 300 presenze in Serie C con le maglie di Carrarese, Piacenza, Pro Patria, Crotone e Lecco. Con il club biancazzurro, di cui veste i colori dall’agosto 2021, conquista una promozione in Serie B e mette insieme 147 presenze con 6 gol nell’arco di cinque stagioni. Benvenuto a Reggio Emilia, Matteo!”

foto sito reggiana