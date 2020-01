Ora è anche ufficiale: Barrow è un nuovo giocatore del Bologna. Contratto depositato in Lega

Musa Barrow al Bologna, tutto come ampiamente anticipato e raccontato nelle scorse settimane con dovizia di particolari. Dopo avervi mostrato in esclusiva la foto della firma, il contratto del giocatore è stato depositato in Lega. Barrow, ora, è ufficialmente pronto a mettersi a completa disposizione di Sinisa Mihajlovic dopo aver lasciato l’Atalanta: operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 13 milioni più bonus.