Ora è anche ufficiale: Bari, ecco Berra. Contratto quadriennale

Lo scorso 20 luglio vi avevamo raccontato del sorpasso del Bari per Filippo Berra ai danni del Pordenone, che aveva in pugno il terzino senza riuscire però a chiudere in modo definitivo la trattativa. Ora, il sorpasso è formalizzato: è arrivata anche l’ufficialità da parte del Bari, che ha comunicato l’acquisto a titolo definitivo di Berra. Questa la nota: “La SSC Bari comunica di aver acquisito i diritti delle prestazioni sportive del calciatore Filippo Berra (Udine, 6 febbraio 1995), a titolo definitivo dalla FC Pro Vercelli 1892. Il 24enne terzino ha sottoscritto un contratto quadriennale con la società biancorossa e proseguirà la sua preparazione agli ordini di mister Cornacchini nel ritiro di Bedollo. In carriera Berra ha totalizzato 141 presenze e segnato 9 gol. Benvenuto Filippo!”.

Foto Sito Ufficiale Bari