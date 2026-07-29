Ora è anche ufficiale: Barba nuovo giocatore del Palermo

29/07/2026 | 10:02:31

Federico Barba è un nuovo giocatore del Palermo, dopo quanto vi abbiamo raccontato. Il comunicato del club siciliano: “Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Federico Barba, svincolatosi dal PERSIB Bandung. Oggi, al termine dell’allenamento mattutino, il calciatore rosanero sarà presentato in conferenza stampa. A Federico il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.

foto sito palermo