Ora è anche ufficiale: Avellino, arrivano Milani e Crespi dalla Lazio

09/07/2025 | 10:27:22

Come anticipato, Valerio Crespi e Alessandro Milani sono due nuovi calciatori dell’Avellino. I comunicati: L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Valerio Crespi. Nato a Roma il 4 agosto 2004 l’attaccante laziale ha firmato con il club un contratto triennale. Cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste, in carriera ha indossato le maglie di Cosenza, SudTirol e Feralpisalò. Tra i professionisti ha collezionato 51 presenze divise tra Serie B, Serie C, Playoff di Serie C e Coppa Italia. Benvenuto in Irpinia Valerio!

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver acquisito dalla S.S. Lazio , a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Milani. Nato a Latina il 14 giugno 2005, il terzino sinistro laziale è cresciuto nelle giovanili del club biancoceleste con cui si è reso protagonista nella promozione dal campionato Primavera 2 al torneo di Primavera 1 meritando dapprima le convocazioni nelle nazionali giovanili italiane e successivamente quelle con il Venezuela under 20. Benvenuto in Irpinia Alessandro!

Foto: twitter avellino