Ora è anche ufficiale: Atanasov è un nuovo giocatore del Catanzaro

Ve lo avevamo anticipato nella giornata del 13 gennaio, ed oggi è arrivata l’ufficialità: Zhivko Atanasov è un nuovo giocatore del Catanzaro. Come si legge sul sito del club calabrese, “la firma è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo che aveva già conosciuto i suoi nuovi compagni e si era allenato agli ordini di mister Grassadonia. Il difensore Zhivko Atanasov è il primo colpo in entrata del mercato invernale dell’Us Catanzaro. Il bulgaro arriva a titolo definitivo dalla Viterbese e si lega ai giallorossi per 18 mesi. Stazza imponente, ha vestito la casacca dei laziali dalla stagione 2017/2018, totalizzando complessivamente 62 presenze e sei gol, due dei quali in questo campionato“.

Foto: sito Catanzaro