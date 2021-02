Ora è anche ufficiale: Asencio alla Spal

Come anticipato poco più di un’ora fa, ecco la nota del club di Ferrara a confermare il tutto:

“SPAL srl comunica di aver acquisito in prestito dal Genoa CFC le prestazioni sportive di Raúl José Asencio Moraes. Spagnolo di origini brasiliane, Raul Asencio è un attaccante classe 1998 cresciuto calcisticamente nel Vivaio del Deportivo Burriana (società dilettantistica vicino a Valencia), passando nel 2015 al Settore Giovanile del Genoa. La prima esperienza tra i professionisti è arrivata nel 2017, quando è passato in prestito all’Avellino in Serie B: 32 presenza e 6 reti. Nella stagione successiva, si trasferisce a Benevento sempre in B, dove ha indossato per 23 volte la casacca della formazione campana segnando 3 reti. Nella scorsa annata, ha indossato in Serie B le maglie di Pisa (fino a gennaio 2020 con 4 presenze) e Cosenza (fino al termine della stagione con 15 presenze e 7 reti)”.

Foto: Logo Spal