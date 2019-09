Ora è anche ufficiale: Ascoli, preso Alcantara dal San Paolo

Come vi avevamo anticipato ieri, l’Ascoli ha ufficializzato l’arrivo del difensore Miguel Alcantara dal San Paolo. Questa la nota del club bianconero: “L’Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo col Sao Paulo FC (San Paolo) – Brasile per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Miguel Alcantara. Classe 2000, Alcantara ha firmato un contratto quadriennale. In attesa di ricevere il transfer, il Club bianconero rivolge a Miguel un caloroso benvenuto”.

Foto: Sito Ascoli