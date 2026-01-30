Ora è anche ufficiale: Antonio Candela è un giocatore dell’Empoli

30/01/2026 | 10:22:57

Antonio Candela arriva, come vi avevamo anticipato il 28 gennaio, all’Empoli dal Venezia a titolo temporaneo con diritto di riscatto.

Questo il comunicato del club:

“Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Antonio Candela.

Nato a La Spezia il 27 aprile 2000, cresce nel settore giovanile dei bianconeri. Candela fa l’esordio in prima squadra a 17 anni nella sfida di Coppa Italia contro la Reggiana. Dopo il passaggio al Genoa, Antonio veste le maglie di Trapani in Serie B e dell’Olbia. Il suo percorso proseguirà con Pergolettese e Cesena. Nell’estate 2022 Candela firma con il Venezia, mettendo insieme 29 presenze nella prima stagione, con due gol e tre assist. Il campionato seguente saranno 40 le gare giocate, con il salto in Serie A nella finale play off con la Cremonese. Antonio fa il suo esordio in massima serie ad agosto, nel match con la Fiorentina, sarà la prima di 14 presenze per poi approdare al Rayo Vallecano in Liga. Nell’attuale stagione Antonio ha giocato 17 gare con lo Spezia”.

Foto: X Empoli