Ora è anche ufficiale: Alberto Grassi è un nuovo giocatore della Cremonese

19/07/2025 | 18:08:00

Alberto Grassi è ufficialmente un nuovo giocatore della Cremonese. Dopo quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva l’8 luglio, ora è arrivato anche il comunicato ufficiale del club grigiorosso: U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Empoli Football Club le prestazioni sportive del calciatore Alberto Grassi. Centrocampista di grande esperienza per la Serie A, Grassi è nato a Lumezzane il 7 marzo 1995 e si è formato calcisticamente nell’Atalanta, con cui ha debuttato nel massimo campionato nella stagione 2014/15. Dopo tre stagioni in nerazzurro e un’esperienza di sei mesi al Napoli, ha indossato le maglie di Spal, Parma, Cagliari ed Empoli, squadra in cui ha militato negli ultimi tre anni. In totale vanta 218 presenze in Serie A, condite da 6 gol e 6 assist. Benvenuto in grigiorosso, Alberto!

Foto: insta cremonese