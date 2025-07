Ora è anche ufficiale: Adorante è un nuovo calciatore del Venezia

12/07/2025 | 11:42:36

Adorante è un nuovo calciatore del Venezia, dopo quanto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è arrivato anche il comunicato del club veneto: Venezia FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Adorante dalla Juve Stabia. Nato a Parma, Adorante ha firmato un contratto che lo legherà al club lagunare fino al 30 giugno 2028 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno a favore del club arancioneroverde.Cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha conquistato un Campionato Primavera, un Torneo di Viareggio, un Campionato Under 17 e una Supercoppa Under 17, Adorante, 25 anni, ha esordito nella scorsa stagione in Serie B con la Juve Stabia, collezionando 36 presenze tra campionato e Coppa Italia, realizzando 17 gol e fornendo 2 assist. Prima del debutto in cadetteria, ha disputato quattro stagioni in Serie C con le maglie di Virtus Francavilla, Messina, Triestina e Juve Stabia, totalizzando 119 presenze e 36 reti tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa e playout.A livello internazionale, Adorante ha indossato la maglia azzurra delle Nazionali giovanili Under 15 e Under 16, scendendo in campo in 11 occasioni e segnando una rete.

Foto: x Venezia