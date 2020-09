Ora c’è anche l’annuncio: Capuano è il nuovo allenatore del Foggia

Il Foggia, che aspetta il verdetto per i ripescaggi in Serie C, attraverso una nota ufficiale ha reso noto che Eziolino Capuano è il nuovo allenatore dei rossoneri. Si delinea dunque il passaggio di Capuano a Foggia come vi avevamo raccontato in anticipo. Questa la nota ufficiale: “Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra al sig. Ezio Capuano.”

Foto: sito ufficiale Foggia