Ora è anche ufficiale: Inter-Spalletti, è addio

L’avventura di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Inter volge ufficialmente al termine. Il club milanese con un comunicato pubblicato sul proprio sito ha annunciato la fine del rapporto: “FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme”.

Foto: twitter ufficiale Inter