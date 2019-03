Ora è anche ufficiale: il Foggia esonera Padalino in attesa di Grassadonia

Come anticipato alle 12.46 nella nostra esclusiva (leggi qui), ora è arrivata anche l’ufficialità sul sito ufficiale del Foggia. Come si legge nel comunicato della squadra rossonera è stato esonerato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Pasquale Padalino. Il club ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto sulla panchina del Foggia e gli augura il meglio per il futuro. Per il momento manca ancora per l’ufficialità di Grassadonia, che comunque torna sulla panchina del Foggia nonostante il poco feeling con la piazza.

Foto: Sito Foggia