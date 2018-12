Ora è anche ufficiale: Di Costanzo direttore tecnico della Casertana

“La Casertana FC annuncia che, al fianco dell’allenatore Raffaele Esposito, è stato scelto il mister Nello Di Costanzo nel ruolo di direttore tecnico. Il tutto verrà illustrato nel corso di una conferenza stampa in programma alle ore 17 di giovedì 6 dicembre presso la sala stampa ‘Mario Iannotta’ dello stadio ‘Pinto'”, con questa nota la Casertana ha appena annunciato la nomina di Nello Di Costanzo come nuovo direttore tecnico. Tutto confermato, la nostra esclusiva va puntualmente in porto.