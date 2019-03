Ora l’Udinese comunica l’esonero di Nicola. Presto l’annuncio di Tudor

Ora è anche ufficiale l’Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro. A breve verranno comunicate le decisioni in merito alla guida tecnica della prima squadra. Come anticipato precedente, al suo posto, il club friulano richiamerà Igor Tudor.

Foto: Sito Udinese