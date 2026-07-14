Ora è anche ufficiale: Benevento, arriva Sernicola dalla Cremonese

14/07/2026 | 15:26:31

Sernicola è nuovo giocatore del Benevento, arriva dalla Cremonese come vi abbiamo anticipato. Il comunicato ufficiale: “Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società U.S. Cremonese, per il trasferimento a titolo definitivo del difensore Leonardo Sernicola. Il calciatore, classe 1997, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2029”.

foto sito cremonese