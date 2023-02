Operazione riuscita per Zarate: “Grazie a tutti per il sostegno e la vicinanza. A presto”

Mauro Zarate ha pubblicato un post sul proprio account Instagram un pensiero dopo l’operazione al ginocchio avvenuta ieri, dopo l’infortunio ai legamenti del ginocchio.

Queste le parole dell’attaccante del Cosenza: “Grazie a tutti per i messaggi di sostegno, per fortuna l’intervento è riuscito molto bene. Voglio ringraziare i dottori Stefano Salvatori , Stefano Lovati e Luigi Novello. Ringraziare anche alla società Cosenza per la vicinanza in questi giorni duri.

Cosa posso dire di te amore mio che sei la miglior compagna di vita che potevo scegliere ti amo grazie per essere sempre al mio fianco. A presto…”.

Foto: Instagram Zarate