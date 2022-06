Operazione alla spalla perfettamente riuscita per Carnesecchi. Il comunicato dell’Atalanta

Marco Carnesecchi si è sottoposto ad un intervento alla spalla questo pomeriggio, dopo l’infortunio subito con la Nazionale Under 21.

Il giocatore, dovrà stare fermo per circa 3 mesi, più un altro mese per la riabilitazione.

Questo il comunicato dell’Atalanta: “Il calciatore Marco Carnesecchi – scrive il club in una nota ufficiale – è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo. Servirà un recupero meticoloso, sia nella fase fisioterapica, sia in quella riabilitativa”.

Carnesecchi è una priorità di Sarri per la Lazio. Ora bisognerà attendere il percorso riabilitativo del portiere, capitano dell’Under 21.

Foto: Twitter Under 21