Openda: “Quando ho saputo della Juventus non ho neppure dormito”

02/09/2025 | 10:56:15

Juventus molto attiva in questi ultimi giorni di mercato, conclusi ieri alle 20. Tra i nuovi arrivi, quello di Openda è uno dei profili che maggiormente stuzzica la curiosità di addetti ai lavori e tifosi. Il giocatore, si è espresso da poco sui canali ufficiali della Juventus e ha dichiarato: “Sono stato molto felice quando ho saputo che c’era la possibilità di arrivare qui e non ho neppure dormito. Ero pronto a venire qui e sono felicissimo di essere arrivato. Le strutture sono molto belle, qui c’è tutto il necessario per rendere al meglio, per recuperare nel miglior tempo possibile. Conosco abbastanza bene il calcio italiano, seguo molto questo campionato. Ho affrontato anche un paio di squadre di Serie A, per cui so che non è facile giocare in questo campionato, perché ci sono molte ottime squadre e delle difese molto forti, ma sono felice e non vedo l’ora di esordire con la squadra”. Un messaggio, infine, ai tifosi:”non vedo l’ora di giocare la mia prima partita all’Allianz Stadium e di vivere una bella stagione con tutti i miei compagni”

openda X Juventus