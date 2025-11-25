Openda, McKennie e David: la Juve ribalta il Bodo (3-2) con super Yildiz. McTominay trascina il Napoli: 2-0 al Qarabag

25/11/2025 | 22:57:12

La Juventus soffre nel primo tempo ma vince 3-2 grazie a una grande ripresa in casa del Bodo Glimt con il primo gol di Openda, McKennie e David completano l’opera. Prima frazione di gioco complicata, come prevedibile, per la Juventus sul campo del Bodo Glimt complice il rigido clima e il campo sintetico che ha già causato problemi in passato ad altre grandi d’Europa. Dopo 10′ a ritmi bassi, il capitano bianconero Locatelli ci prova di sinistro all’11: tiro potente ma centrale, Haikin blocca senza problemi. Al 27′ Blomberg sblocca il risultato. Su corner battuto da Berg, è Hogh a svettare e a spizzare il pallone verso il secondo palo, dove il numero 11 giallonero arriva per il comodo tap-in da pochi passi. Nella ripresa la squadra di Spalletti cambia completamente spartito e la ribalta in 15 minuti grazie a un super Yildiz. Prima arriva il primo gol di Openda, pochi minuti più tardi Miretti sigla il gol che vale la rimonta. Poi la firma di McKennie al 59′ vale il sorpasso. Un erroraccio di Cabal regala un rigore al Bodo all’83’. Brundstad Fet trasforma dal dischetto. Nulla da fare per Perin, 2-2 a pochi minuti dallo scadere. Al 91′ ancora uno scatenato Yildiz semina il panico e calcia in porta, ma la respinta di Haikin porta al gol di David.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovod, Bjortuft, Aleesami (dal 61′ Moe), Bjorkan; Fet, Berg, Evjen; Blomberg, Hogh, Maata (dal 61′ Auklend). All. Knutsen

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti (dal 68′ K. Thuram), Cambiaso; Conceicao, Adzic (dal 46′ Yildiz); Openda. All. Spalletti

Riparte anche in Champions il Napoli di Conte, che batte 2-0 il Qarabag al Maradona. Il Napoli non gioca un primo tempo troppo diverso da quello della Juventus di Spalletti e trova difficoltà nel trovare spazi contro il Qarabag. La prima chance per i campani arriva al 15′ con un’ azione interessante sulla destra per Neres, che dal fondo mette un pallone all’altezza del primo palo e per poco non trova Hojlund, anticipato all’ultimo. Al 35′ Lang sfila via sulla sinistra e tenta il cross, Neres si coordina con una favolosa rovesciata che costringe il portiere Kochalski all’intervento salva risultato. Al 40′ arriva un’altra occasione con Di Lorenzo che da pochi passi calcia, ma una deviazione decisiva salva il risultato. A inizio ripresa i campani sbagliano un rigore con Hojlund, fischiato ai danni di Di Lorenzo. Al 66′ i padroni di casa trovano però il vantaggio. Kochalski respinge e sul pallone si avventa McTominay che di testa la insacca. Al 72′ un autogol di Jankovic arrotonda il risultato.

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (dal 64′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (dal 90′ Juan Jesus); Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres (dal 90′ Vergara), Lang (dal 75′ Elmas); Hojlund (dal 75′ Lucca). All. Conte

QARABAG (3-4-2-1): Kochalski; Silva (dal 75′ Bolt), Mustafadze, Medina (dal 60′ Mmaee), Jafarguliyev (dal 75′ Bayramov); Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade (dal 60′ Kashchuk), Zoubir, Addai; Duran (dal 75′ Akhundzade). All. Gurbanov

