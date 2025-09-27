Openda: “La Juve ha molte opzioni in attacco, stiamo lavorando duro per vincere”

27/09/2025 | 17:55:32

Lois Openda, attaccante della Juventus, ha parlato a DAZN prima della gara contro l’Atalanta: “Ci sono molte opzioni in attacco, ci sono tanti buoni attaccanti e tutti stiamo lavorando duro per aiutare la squadra a vincere le gare. Abbiamo sempre buone opportunità per segnare, oggi sarà ancora più importante difendere bene perché nelle prime partite abbiamo concesso un po’ troppo agli avversari”.

FOTO: Sito Juve