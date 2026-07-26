Openda: “Ho voglia di tornare a giocare e sentirmi importante. Il nuovo club lo saprete presto”

26/07/2026 | 16:10:37

Lois Openda lascerà la Juventus e sarà un giocatore del Lione. Nelle prossime ore sarò ufficializzato il trasferimento.

Il giocatore ha parlato a DAZN Belgio dopo l’amichevole vinta dalla Juventus contro lo Standard Liegi. “Sto molto bene, mi sto preparando a un trasferimento e oggi non volevamo correre rischi. Per me sarà importante ritrovare minutaggio, ho voglia di tornare a giocare a calcio e segnare gol. La scorsa stagione non è andata bene, ma voglio trovare un posto dove posso esprimermi e avere spazio anche in nazionale”.

L’attaccante non ha ancora ufficializzato il nome della prossima squadra, ma ha lasciato diversi indizi sul futuro. “Il nuovo club penso che lo sapremo tra qualche giorno, ma sarà un bell’ambiente. In Francia? Può essere che vada in Francia come altrove. Un club bianco e blu? C’è del bianco in ogni caso”.

Foto: Youtube Juventus