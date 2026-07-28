Openda: “Ho sentito parlare molto bene del Lione. Non vedo l’ora di rendere felici i tifosi e, soprattutto, di vincere”

28/07/2026 | 19:19:41

Il nuovo calciatore del Lione, Lois Openda, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Ho sentito parlare molto bene del club e della città. Ho parlato a lungo con l’allenatore, che mi ha spiegato la sua filosofia di gioco e come intende utilizzarmi. Eravamo entrambi molto entusiasti. Ho parlato molto anche con i giocatori belga della squadra e non vedo l’ora di vedere la nostra intesa in campo. Sono un’appassionato di calcio e non vedo l’ora di tornare a giocare presto, di rendere felici i tifosi e, soprattutto, di vincere“.

Foto: sito Lione

