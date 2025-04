Openda: “Futuro? Sono felice qui. Voglio finire la stagione, poi vedremo cosa succederà”

13 gol e 10 assist per Loïs Openda in questa stagione con il Lipsia fra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Durante l’intervista concessa alla Bild, il centravanti ha così parlato del suo futuro:”Sono felice qui. Ho un contratto fino al 2028. Voglio finire la stagione, poi verrò qui per la preseason e vedremo cosa succederà”.

Sul periodo di calo: “Sono sempre il tipo allegro che fa battute ed è divertente, ma le ultime settimane non sono state facili per me. Sono mentalmente forte, la mia famiglia è qui, mio ​​figlio mi sostiene, anche mia madre. La sensazione di tornare a casa dopo le partite e vederli felici mi ha aiutato a non mollare e ad andare avanti”.

Poi ha aggiunto: “Ma so di cosa sono capace. Con i miei compagni di squadra, la società e tutti qui, non sono preoccupato. Continuerò a lavorare sodo, i gol arriveranno. Siamo tornati dove vogliamo essere in classifica. Ora è solo una strada a senso unico. Le cinque partite rimanenti sono tutte finali. Molte squadre ci stanno alle calcagna. Ma dobbiamo fare la nostra parte e non guardarle. Semplicemente giochiamo il nostro calcio e tutto andrà bene”

