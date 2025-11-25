Openda: “Felice per il gol, ho vissuto mesi difficili ma ho mantenuto la fiducia”

25/11/2025 | 23:51:35

Openda ha parlato a Sky Sport: “Non è stato semplice da qualche mese perchè non segnavo, però mi sono tenuto in forma e avevo il sostegno del club, della mia famiglia e ho sempre mantenuto la fiducia. Non era facile cambiare squadra, so di far parte di una delle squadre più importanti, di uno dei clun più grandi del mondo. So cosa devo fare e oggi penso di averlo dimostrato cosa sono in grado e come posso aiutare la squadra. Ma come detto, ci sono riuscito con l’aiuto di tutti e sono pronto per qualunque opportunità mi venga data, oggi l’ho dimostrato. Non è questione di avere più opportunità di giocare, come ho detto mi farò sempre trovare pronto qualunque minuto mi sarà concesso. Oggi ho avuto l’opportunità di giocare dall’inizio e ho fatto il mio meglio per aiutare la squadra, ho segnato il mio primo gol per la squadra e sono molto contento, abbiamo portato a casa i nostri primi tre punti in Champions e dopo questo vedremo cosa accadrà”.

