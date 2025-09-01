Openda è arrivato al J Medical, ora le visite con la Juventus

01/09/2025 | 11:59:58

È arrivato ora al J Medical Openda pronto per le visite mediche con la Juventus. L’attaccante belga di origini congolesi e marocchine era il piano B in caso di mancato arrivo di Kolo Muani. Ha trovato conferma la nostra esclusiva del 20 agosto, quando avevamo accostato il nome del giocatore del Lipsia ai bianconeri. In quei giorni si parlava solo di Kolo Muani, ma evidentemente la Vecchia Signora si stava cautelando e aveva sondato il classe 2000. Nei giorni successivi abbiamo rafforzato la pista, ieri abbiamo aggiunto e anticipato dettagli importanti sul fatto che la Juve avesse scelto e deciso di investire una cifra tra 45 e 50 milioni. Al termine delle sopracitate visite, il calciatore apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora.

Foto: Instagram Openda