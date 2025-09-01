Openda è arrivato a Milano, ora le visite con la Juventus

01/09/2025 | 10:59:00

Inizia ufficialmente oggi l’avventura alla Juventus di Openda. Il calciatore è atterrato a Milano da dove partirà alla volta di Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus. Trovano conferme le nostre esclusive a partire dal 20 agosto quando avevamo accostato il nome del giocatore del Lipsia ai bianconeri. In quei giorni si parlava solo di Kolo Muani, ma evidentemente la Juve si stava cautelando e aveva sondato il classe 2000. Nei giorni successivi abbiamo rafforzato la pista, ieri abbiamo aggiunto e anticipato dettagli importanti sul fatto che la Juve avesse scelto e deciso di investire una cifra tra 45 e 50 milioni.

Foto: Instagram openda