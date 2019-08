Onyekuru verso il Monaco libera Defrel per il Cagliari

Il Monaco ha in pugno Henry Onyekuru. Vi abbiamo raccontato come il club del Principato sia in procinto di formalizzare l’importante colpo per il presente e per il futuro. Il Monaco è pronto l’affare a chiudere per il 22enne di proprietà dell‘Everton, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Galatasaray, mettendo a segno 14 gol in 31 partite. Un’operazione a titolo definitivo (base vicina ai 15 milioni più bonus) che si traduce in un assist per il Cagliari: il Monaco era sulle tracce di Gregoire Defrel, in uscita dalla Roma, l’imminente arrivo di Onyekuru nel Principato spiana la strada ai rossoblù, sempre più scatenati sul mercato in entrata.

Foto: Twitter ufficiale Uefa