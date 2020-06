Onuoha racconta: “Qui negli USA ho sempre paura che la polizia fraintenda le mie intenzioni e mi uccida”

Nedum Onuoha, difensore inglese di origine nigeriana che ha un passato nel Manchester City e oggi gioca nel Real Salt Lake insieme a Giuseppe Rossi, ha raccontato ai microfoni della BBC come sta vivendo questo periodo di forti proteste a seguito della vicenda di George Floyd: “Non mi piace dirlo, ma temo e sono diffidente nei confronti della polizia americana. Sono sempre attento a come mi comporto e come il mio comportamento potrebbe essere percepito da persone che rappresentano l’autorità . Nel Regno Unito, mi sento più a mio agio perché se succede qualcosa, probabilmente non sarà fatale. Ma qui, a causa dei loro diritti sul possesso di armi, è più frequente che gli alterchi siano fatali. Sento che se la polizia ha fraintende le mie intenzioni, posso morire. Lo sento ogni giorno.”