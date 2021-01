Onguene è a Genova, presto a disposizione di Ballardini

L’offerta concreta anticipata da RMC tre giorni fa si è tramutata in un affare fatto. Jerome Onguene è arrivato a Genova pronto a mettersi a disposizione di Ballardini. Difensore centrale classe 1997 arriva in prestito con diritto di riscatto dal Salisburgo: non era la prima scelta, considerato che il Genoa ha provato fino all’ultimo a prendere Sokratis Papastathopoulos ma non è riuscito a battere la concorrenza ed è stato costretto a ripiegare sull’alternativa.

Foto: Instagram