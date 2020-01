Ongenda (ex Psg) in arrivo al Chievo: già ieri l’annuncio del presidente del Botosani

Il Chievo è sul punto di formalizzare l’acquisto di Hervin Ongenda, 24enne trequartista francese di origini congolesi. Ad annunciarlo già nella giornata di ieri è stato Valeriu Iftime, presidente del Botosani (squadra in cui milita ora il giocatore) alla stampa romena: “Venderemo Ongenda al Chievo”, le sue parole. Il classe ’95 in passato ha giocato con Ibrahimovic al Paris Saint-Germain ai tempi di Ancelotti e Blanc in panchina, poi negli ultimissimi anni si è perso un po’ per strada. In questa stagione con il Botosani ha collezionato 16 presenze, 3 gol e 2 assist nella massima divisione romena. Ora, all’orizzonte c’è l’avventura in Italia con il Chievo.

Foto: getfootballnewsfrance.com