Ufficiale: Edoardo Oneto resta alla Fiorenzuola

È ufficiale Edoardo Oneto continuerà ad essere un attaccante della Fiorenzuola. Lo annuncia il club emiliano con la seguente nota:

“U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente di aver sottoscritto l’accordo che la legherà alle prestazioni sportive di Edoardo Oneto, attaccante ligure classe 1996, per la stagione 2021/2022 di Serie C.

Oneto, arrivato a Fiorenzuola nella stagione 2020/2021 conclusasi con la vittoria del campionato da parte della formazione di Mister Luca Tabbiani, ha totalizzato 34 presenze con 6 reti e 6 assist in campionato, venendo apprezzato da tutto lo staff per il contributo al gioco richiesto. Edoardo Oneto è già a disposizione di Mister Tabbiani nell’allenamento odierno dopo la firma del contratto”.

Foto: Instagram Fiorenzuola