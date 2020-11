O’Neill: “Scudetto? La Juve resta la favorita. Godin è un campione”

Fabian O’Neill, ex di Juve e Cagliari, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del calcio italiano. Queste le parole del centrocampista: “Godin? E’ un campione mentre Nandez è uno dei giocatori più in crescita, un grande lavoratore. Pereiro sta attraversando un periodo complicato ma la sua classe non si discute. Il Cagliari deve aspettarlo. Mi spiace che Oliva stia giocando poco, merita più attenzione e secondo me tornerà utile anche per la nazionale. Scudetto? Per la mentalità da vincenti che ha, la Juventus resta la favorita. La lotta per lo scudetto sarà aperta fino all’ultimo come mai negli ultimi anni. Vedo Inter, Milan e Napoli tra le squadre che più daranno del filo da torcere ai bianconeri.”

Foto: Huffington Post