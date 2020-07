O’Neill ricoverato d’urgenza. La figlia: “Solo un trapianto di fegato potrebbe salvarlo”

Fabian O’Neill, ex Juventus, Cagliari e Perugia, è stato ricoverato d’urgenza la settimana scorsa in una clinica a Montevideo. L’allarme è scattato a seguito di giorni trascorsi a letto in preda a forti dolori.

La figlia Martina, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Paìs: “L’alcool lo sta uccidendo, solo un trapianto di fegato potrebbe salvarlo. In queste condizioni non può affrontare l’intervento.”

Foto: wikipedia-tifosibianconeri.com