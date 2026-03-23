O’Neill (CT Irlanda del Nord): “Mondiali? Dobbiamo crederci. Dobbiamo essere bravi in difesa e sfruttare le poche palle gol”

23/03/2026 | 21:33:59

Conferenza stampa anche in casa Irlanda del Nord, con il CT, Martin O’Neill, che ha parlato in vista della gara contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Dobbiamo crederci perché se non ci crediamo noi, non ci crederà nessuno. Abbiamo affrontato molte difficoltà e le abbiamo superate bene. Siamo una squadra giovane, in crescita, e abbiamo più da guadagnare che da perdere. Sappiamo che sarà molto difficile, ma siamo orgogliosi di essere ancora in corsa. Non mi aspetto una partita con molti gol, dovremo essere impeccabili in difesa e sfruttare al meglio le occasioni”.

Foto: logo Irlanda del Nord