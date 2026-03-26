O’Neill (ct Irlanda del Nord): “Italia più esperta, c’è un possibile fallo di mano che vorrei rivedere”

26/03/2026 | 23:21:43

Il ct dell’Irlanda del Nord Michael O’Neill ha parlato in conferenza stampa: “Non potevo chiedere di più, il nostro piano di gioco nel primo tempo è stato ottimo. Abbiamo avuto anche una occasione nel primo tempo su un corner e c’è stato anche un possibile fallo di mano che vorrei rivedere. Nella ripresa ci siamo fatti del male da soli, non è stato un buon colpo di testa sul gol di Tonali e abbiamo subito gol. L’età media di questa squadra è di 22 anni, mentre l’Italia è una squadra molto esperta”.

foto sito irish