O’Neill (all.Celtic): “Espulsione ingiusta, in parità numerica avremmo vinto”

22/01/2026 | 21:56:31

Il tecnico del Celtic O’Neill ha parlato in conferenza stampa, tuonando dopo il pareggio con il Bologna: “Ovviamente l’espulsione ha avuto un impatto importante sulla partita. Penso che abbiamo fatto una partita brillante, chiaro che poi l’espulsione ha influito sul risultato. Oggi ci siamo dati un’opportunità di qualificarci e andare avanti e da quel punto di vista sono contento, anche se fossimo rimasti in parità numerica l’avremmo vinta. L’espulsione è ingiusta”.

foto x celtic