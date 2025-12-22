Ondrejka: “Non ho potuto accelerare il processo di guarigione, ma sto bene. Chivu e Cuesta sono simili”

22/12/2025 | 15:25:10

Ondrejka ha parlato in conferenza stampa commentando il suo infortunio: “Non ho potuto accelerare troppo il processo di guarigione. Ho avuto bisogno di tempo per recuperare. Cerco di allenarmi al meglio ogni giorno. Spero che sarò al meglio il prima possibile. Mi piace giocare con Pellegrino, penso sia davvero un ottimo giocatore. Come ho già detto, mi piace giocare tra le linee. Per me il modulo non importa così tanto, nella mia opinione devi solo spingere al massimo per creare più occasioni possibile in attacco. Ho un ottimo rapporto con Pellegrino e penso che possiamo creare tante occasioni assieme. Ora mi sento bene. Sento ancora qualcosina al piede ma penso che sto andando nella direzione giusta, mi sento sempre meglio. Spero sarò al meglio al più presto, questo è il mio obiettivo. Ma non si sa mai, non posso accelerare troppo il processo. È stato difficile, non ero pronto ma ho avuto altri infortuni prima nella mia carriera. Anche in Belgio ho avuto un infortunio al piede e mi sono operato, sono stato fuori per quattro mesi e mezzo. Dunque ero abituato al percorso per tornare sul campo, ma qui non è stato difficile come lo è stato in Belgio. Ci vuole tempo, non puoi accelerare i processi con gli infortuni alle ossa. Con Cuesta mi trovo bene, c’è feeling tra noi. Penso siano simili, entrambi ti spingono a essere un giocatore migliore. Hanno un modo di giocare un po’ diverso. Penso sia una domanda molto difficile e non posso dire molto altro!”

foto sito parma