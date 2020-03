Onazi: “Taribo West mi segnalò alla Lazio. Scudetto? Tutto è possibile”

Intervistato dai microfono de La Gazzetta dello Sport, Eddy Onazi, oggi in forza al Denizlispor, ha ricordato la sua esperienza alla Lazio: “Taribo West mi segnalò a Tare nel 2011, così iniziò la mia carriera. Ho ancora molti amici a Formello. Strakosha è uno di questi, come il fisioterapista Cristian. Parlo spesso con Milinkovic-Savic poi, è stato un grande compagno di squadra, un vero talento. Eravamo giovani, ma ci siamo sempre aiutati a vicenda. Sono sicuro che si confermerà come uno dei più grandi giocatori europei. Scudetto? Tutto è possibile…” Sull’epidemia Coronavirus, ha commentato: “Abbiamo paura, come tutti. Siamo stati uno degli ultimi campionati d’Europa a chiudere i battenti per via del virus, la Federazione turca si è riunita e ha deciso che così non potevamo andare avanti. Stiamo vivendo una situazione di emergenza totale. Mi dispiace molto vedere Roma così, è una città che mi ha dato tutto.”