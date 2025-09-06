Onana tratta con il Trabzonspor: accordo tra i turchi e il Manchester United

06/09/2025 | 21:48:08

L’ex portiere dell’Inter Andrè Onana tratta con il Trabzonspor, dopo l’accordo già trovato tra il club turco e il Manchester United. Il Trabzonspor vorrebbe il portiere 29enne a disposizione già per la prossima partita di campionato contro Fenerbahce, in programma il 14 settembre. Secondo The Athletic è in corso la trattativa tra gli agenti del portiere e lo United, affare che potrebbe concludersi in prestito secco, senza diritto o obbligo di riscatto.

Foto: Instagram Onana

