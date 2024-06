Onana sul futuro: “Ho un contratto con l’Everton. Ora l’Europeo, poi vediamo”

Amadou Onana ha così parlato del suo futuro in un’intervista a Sport Witness: “Sognavo di diventare un professionista, cosa che sono diventato all’HSV. Sognavo di trasferirmi in Francia e giocare per un club di Champions League, cosa che ho ottenuto con il Lille. E sognavo di giocare in Premier League, cosa che l’Everton ha reso possibile. È vero che ogni passo della mia carriera è pianificato”.

Foto: Instagram Onana