Onana: “Sarà una grande serata, ho fiducia nei compagni”

André Onana, portiere dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di scendere in campo per la finale di Supercoppa: “Troppo importante per noi. Sappiamo che giochiamo contro una buona squadra. Faremo di tutto per vincere. Tensione? No. Io sono molto tranquillo. So bene quanto conti questa partita. Dovremo seguire i consigli del mister e sono convinto che se faremo bene potremmo vincere. Ho fiducia nei miei compagni. Se facciamo le cose come sappiamo sarà una grande serata”.

Foto: Twitter Onana