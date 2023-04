Onana: “Questa Inter può ambire a vincere tutto”

Durante l’intervista concessa ai canali della UEFA, il portiere dell’Inter, André Onana, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Benfica: “Il ruolo del portiere è molto importante. Perché? Perché si ha tanta responsabilità, come ho detto più volte. Ma io amo le responsabilità. Amo questo tipo di pressione e questa responsabilità. Mi piace essere l’ultimo uomo. Mi sono ispirato a molti portieri per quanto riguarda il modo stare tra i pali. Cerco sempre di migliorare il mio stile e credo che sia qualcosa che ho imparato con il tempo”.

Poi è tornato a parlare della sfida contro il Porto: “Anche Samir era felice. Si è congratulato con me per la vittoria perché, alla fine, la vittoria è l’unica cosa che conta. Puoi giocare bene, ma se la tua squadra non vince, non importa. Infatti ci aveva parlato prima di quella partita per motivarci e penso che abbia detto la cosa giusta su quello che dovevamo fare in campo. E dopo la partita, era davvero felice. Per noi è stato fantastico, perché erano passati 12 anni dall’ultima volta che l’Inter era arrivata a questa fase, quindi è stata una festa. Sappiamo di avere partite importanti davanti, dobbiamo restare concentrati, sappiamo che sarà dura, ma all’Inter siamo sempre pronti ad affrontare qualsiasi avversario”. E sulla parata decisiva: “È stata una parata molto importante sia per il club che per me. È per questo che l’Inter mi ha voluto: per giocare come sto facendo. Sono molto soddisfatto delle mie prestazioni finora, ma del resto sono qui per fare il mio lavoro. E sono contento di aver fatto quella parata soprattutto perché ci ha permesso di andare avanti nel torneo, che per noi è la cosa più importante. E lo abbiamo fatto soffrendo. Questo può succedere nel calcio. Non puoi sempre giocare bene. Secondo me, se dobbiamo soffrire per arrivare alla vittoria, lo accetto”.