Onana: “Quando San Siro ruggisce, tutto è possibile”

L’Inter ha steso il Napoli per 1-0 grazie all’incornata di Edin Dzeko, riaprendo la corsa Scudetto. A far da cornice a tutto questo un San Siro sold-out. Dopo il successo nerazzurro, André Onana, ha così commentato sul proprio profilo Twitter la vittoria contro la capolista del campionato: “Quando San Siro ruggisce, tutto è possibile. Grazie per il vostro sostegno, rimaniamo concentrati sul nostro percorso”.

Foto: Twitter Onana