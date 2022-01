Onana pronto per le visite Inter: una svolta annunciata e senza Barcellona

André Onana pronto per le visite Inter. Le anticipazioni dell’Equipe non sono altro che la conferma di quanto si sapeva da mesi, malgrado le fibrillazioni successive alle dichiarazioni di Onana che aveva speso parole importanti verso il Barcellona. Ma era un classico depistaggio, il portiere classe 1996 aveva scelto l’Inter per un pluriennale da 3 milioni a stagione più bonus. E il suo blitz milanese prima della Coppa d’Africa con il Camerun ne è ulteriore conferma. Onana ha lo stesso agente di Bellerin, ma in quel caso il depistaggio era stato dell’Inter che aveva scelto di andare e di prendere Dumfries. E così è stato. FOTO: Twitter Onana