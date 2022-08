Onana, ora il Milan può andare fino in fondo

Jean Onana è balzato in cima alle preferenze del Milan. La dirigenza rossonera è sempre più decisa a regalare un rinforzo per la mediana a mister Pioli e le strade sembrano portare, ancora una volta, in casa Bordeaux. Il Milan sta lavorando all’acquisto a titolo definitivo, la valutazione del centrocampista camerunese è intorno ai 5-6 milioni di euro e il rapporto tra i club è ottimo. Centrocampista classe 2000, 90 chili per 189cm, piede destro, buona abilità di palleggio e molto bravo ad aggredire l’avversario, caratteristiche perfette per andare a colmare il vuoto lasciato da Franck Kessié nello scacchiere rossonero. Nell’ultima stagione in Ligue1 ha collezionato 23 presenze condite da 3 gol e due assist. Il centrocampista camerunese, però, non è l’unica idea, più defilato e all’inseguimento c’è Aster Vranckx, centrocampista del Wolfsburg.

Foto: Instagram Onana